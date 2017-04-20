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Yalçın Topçu: Gereği derhal yapılacak
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Çığ felaketinde iki kişinin cesedine ulaşıldı
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96 personelin işine son verildi
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'Dur' ihtarına uymadılar! Polis alarma geçti
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Türkiye'den Almanya'ya FETÖ tepkisi
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Hazırlıklar tamam! DEAŞ’a ikinci Musul darbesi
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Referandum için kış ayarı
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Akaryakıt istasyonun çatısı çöktü
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Erdoğan’a duygu dolu mektup
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Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
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Bakanlık destek verdi! Kilosu 1100 lira
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Bakan müjdeyi verdi! Sadece 5 gün kaldı
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O ilçede konut fiyatları üç yılda yüzde 27 arttı
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Arslan: 300 trilyonluk projeden bahsediyoruz
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Muz üretimi rekor kırıyor!
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Büyük Otel yıkılıyor
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Borç yapılandırmada detaylar belli oldu
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Kocaeli şehir hastanesi erken açılabilir
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Çekici ihracatında patlama oldu!
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Yenilenebilir enerjiye 11,5 milyar liralık destek!
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Mehmet Topal: Aslında benim oynamamam gerekirdi
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Rıdvan Dilmen canlı yayında isyan etti
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Kayseri'nin müthiş F.Bahçe istatistiği
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Fenerbahçe maçının adamı konuştu!
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F.Bahçe yenilince Podolski'den olay paylaşım!
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Sergen Yalçın: Aslanlar gibi oynadık
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Ahmet Çakar'dan olay 'Umut Bulut' tweeti
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Robin van Persie'yi yasa boğan haber!
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Evet kampanyasında Alpay Özalan kararını açıkladı!
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G.Saray Odeabank, Balıkesir'de Fitipaldo ile güldü
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İsviçre'den Trump'a uyarı!
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Türkmen Tugayından Suriyeli Türkmenlere çağrı!
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Afganistan'da Pakistan'a karşı yürüyüş
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Türkiye Gazze'nin yarasını sarıyor
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İran'da çığ faciası: 4 ölü!
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Çavuşoğlu, Latin Amerika seferine çıkıyor!
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Trump'a bir tepki de Almanya'dan!
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İngiltere'den Trump'ın göçmen kararına tepki
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ABD'den Yemen'de El Kaide operasyonu: 57 ölü
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İsrail zulmü! 1 Filistinli katledildi
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Hem antibiyotik hem de zayıflatıyor!
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Günlük ekmek israfı 5 milyon
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Advocaat'tan acı itiraf! Biraz fazla oldu!
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Usta oyuncunun yürek sızlatan anısı
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F.Bahçe yenilince Podolski'den olay paylaşım!
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Onu hiç böyle görmediniz! Avcı kendinden geçti!
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Suat Kaya karakolluk oldu!
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Türkmen Tugayından Suriyeli Türkmenlere çağrı!
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Tank'a öyle bir fiyat önerildi ki...
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Namaz kılanlara Amerikalılar bakın ne yaptı
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Başakşehir'i yeni transferi ipten aldı!
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Benzini dizeli unutun! Yeni dönem başlıyor
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Bu ilaçları sadece devlet getirecek!
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Türklerden mucize buluş! Kendi kendini...
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Kilosu tam 1100 lira..Yeni gelir kapısı oldu
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FETÖ şimdi de oraya sızmaya çalışıyor!
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Görenler şaşkına döndü...
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Referanduma kış ayarı
Kadın
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2017 yılının modası 'Blorange' olacak
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Yemek yaparken zaman kaybetmemek için...
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Midi elbiseler 2017'de geri dönüyor!
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Yumurtalı sebzeli köfte tarifi
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Hem antibiyotik hem de zayıflatıyor!
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Bakan açıkladı! Açıkta satılmayacak...
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Keçiboynuzlu hindistan cevizi ezmesi tarifi
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Yumurtayı gözaltınıza sürerseniz ne olur?
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En faydalı limonlu su tarifi
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Kendi kefirinizi kendiniz yapabilirsiniz!
Siyaset
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Bakan Kılıç 'Karbeyaz' ve çocuklarla buluştu
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HDP'li Meral Danış Beştaş serbest bırakıldı!
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Özdağ, Kılıçdaroğlu'yla 'referandumu' görüştü
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AK Partili vekil o fotoğrafa çok kızdı!
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AK Partili vekilin aracı kaza yaptı
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Şalvarlı başkandan püskevitli "evet" kampanyası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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Özhaseki'den 'MHP ile hükümet' iddiasına yanıt
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Saadet Partisi'nden referandum kararı!
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HDP'li vekil hakkında zorla getirme kararı
Emlak
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O ilçede konut fiyatları üç yılda yüzde 27 arttı
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Arslan: 300 trilyonluk projeden bahsediyoruz
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Kocaeli şehir hastanesi erken açılabilir
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Çanakkale Köprüsü konut fiyatlarını artırdı
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Bir kente daha hızlı tren geliyor
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Beşiktaş'tan Karadeniz'e tünel geliyor
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Konut fiyat endeksi Kasım’da yükseldi
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Gerede Tüneli’nin yüzde 86’sı bitti
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Ev alacaklara müjde! Cepte kalacak
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Algı operasyonuna rağmen devler Çanakkale’ye koştu
Otomobil
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Araç sahipleri dikkat! 2 gün kaldı
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Benzini dizeli unutun! Yeni dönem başlıyor
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Dünya devi markadan Türkiye kararı
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Yeni aldığı evde büyük sürpriz!
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Skandal gittikçe derinleşiyor
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Lüks otomobiller gümrüğe takıldı
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Porsche 918'e sıkı rakip! Performansı göz doldurdu
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Fren balatasının bittiği nasıl anlaşılır?
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Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yeni düzenleme
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Yerli otomobilin aküsüne talip çıktı