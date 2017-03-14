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Kaçmaya çalışırken yakalandılar!
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Karamollaoğlu'ndan Başbakan Yıldırım'a telefon
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Ağrı'da ByLock kullanan 2 öğretmen tutuklandı
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Bodrum açıklarında Pakistanlı 59 mülteci yakaladı
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İstanbul'da yarın bu yollar kapalı!
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FETÖ 'Karanlık Kurulu' böyle kurmuş
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Eski Dışişleri Bakanı Halefoğlu vefat etti
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Şehit yakınları CHP çelengini istemedi
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Valilik açıkladı! Bayrak-38 başarıyla tamamlandı
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DHKP-C'ye ağır darbe! 16 terörist öldürüldü
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Türk firmaları CERN'de 4 ihale kazandı
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İstnbullular dikkat! Yeni dönem başladı
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Albayrak'tan yeni anayasa açıklaması!
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Domateste 'çürük' tezgah
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Yemin eder etmez açıklandı! İşte Trump'ın cesur planı
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BTK'dan fidye yazılım uyarısı!
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Binlerce memura ek ikramiye müjdesi!
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Parasını ona yatıran köşeyi döndü
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Trump için kritik uyarı: Dibe doğru gidiş başlatabilir
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Bakan Çelik'ten çok önemli "palm yağı" açıklaması
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Porto Aboubakar'ı geri istedi
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Igor Tudor'dan penaltı itirafı
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Riekerink: Hakem beni şaşırttı
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Wolfsburg Gomez'e duacı
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Balotelli'den ırkçılık isyanı! 'Size serbest mi?'
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Liverpool'a evinde soğuk duş!
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Alanyaspor'a Yunan stoper!
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Nefes kesen maçta gülen Eskişehirspor!
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Trabzonspor, Deportivo'nun yıldızını istiyor
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Sergen Yalçın: 2-3 maç sonra...
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Yemen'de motosiklet yasağı
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Somali'de bombalı saldırı
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Çığ altında kalan 5 kişi daha kurtarıldı
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Rus jetleri DAEŞ'İ vurdu!
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Mülteci kampında patlama!
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İlk heyet Astana'da
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Afganistan'da karakola saldırı: 43 ölü
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Başarı Türkiye ve Rusya'nın!
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İtalya'da otobüs faciası: En az 16 ölü!
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Pazar yerinde patlama: En az 21 ölü!
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Usta oyuncu hayatını kaybetti!
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Adana'dan Timsah'a soğuk duş!
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16 eski TSK personeli gözaltına alındı
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Balotelli'den ırkçılık isyanı! 'Size serbest mi?'
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Konyaspor evinde Rize'ye şans tanımadı!
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O yasak kalktı!
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Vücutlarına sarılı halde yakalandılar!
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İmamdan hayat kurtaran hamle!
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Tıp dünyası bunu konuşuyor! Devrim gibi gelişme
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Ekmek fırınında ele geçirildi! Değeri 3,5 milyon
Kadın
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Üniversite öğrencisi öyle bir paylaşım yaptı ki...
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İnsanlık ölmemiş dedirten haber onlardan geldi
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İşte tamda bunu yapmanın zamanı!
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Taze karalahana suyu o sorunu yok ediyor!
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Nasıl ayakkabı almanız gerektiğini biliyor musunuz
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Bronzlaşmak istedi bu hale geldi!
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Doğal leke çıkarıcınızı kendiniz hazırlayın
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İlk 1000 gün çok önemli!
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Kırışıklıklara karşı aspirin yöntemi
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Koltuk örtüsündeki lekeler nasıl çıkar? Kesin çözümü
Siyaset
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Karamollaoğlu'ndan yeni 'başkanlık' açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı
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Bakan Albayrak'tan kritik açıklamalar
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HDP'li vekilin sözleri Bahçeli'yi güldürdü!
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Sancaklı, eşi için dua istedi
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AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'ten açıklama
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İsmet Yılmaz'ın karnesini Başbakan verecek
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Mehdi Eker'i hedef alan terörist yakalandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Afrika ziyaret
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İçişleri Bakanlığı'ndan önemli kargo uyarısı
Emlak
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140 kilometrelik alternatif ulaşım güzergahı
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Esenler'de konut fiyatları arttı
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Pendik-Kadıköy 35 dakikaya iniyor
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TOKİ'den işyeri ve konut satışı
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İnşaat malzemeleri sanayi endeksi geriledi
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Türkler Yunanistan'dan ev satın alıyor
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Anadolu'daki o şehre kanal projesi
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Üsküdar Meydan Projesi için ÇED süreci başlatıldı
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Türk Akımı anlaşması Duma'da kabul edildi
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Esenler'e dönüşüm piyangosu
Otomobil
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Tesla Motors'tan menzil rekoru
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İstanbul 'dur-kalk'ta lider oldu
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İşte lüks sınıfın lideri
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BMW 3 Serisi çarpışma testinde! İşte sonuç
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Taksilerde yeni dönem yarın başlıyor
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Bu nadide parça sizce hangi markaya ait?
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Trafikte bunlarla sık karşılaşıyoruz! İşte sonucu
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TEST: Peugeot 3008 1.6 BlueHDi GT-Line
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Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
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Bir marka daha araçlarını çağırdı