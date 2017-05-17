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Erdoğan bugün çağrı yapmıştı! 9'u birden imzaladı
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Azerbaycan'da çatışma: 4 terörist öldürüldü
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Adli Tıp'a FETÖ operasyonu: 7 kişi tutuklandı
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PKK suikastçısı İstanbul'da yakalandı!
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Sözcü yazarı Bekir Coşkun'a soruşturma!
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AK Parti MYK toplandı
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İstanbul'da sahil E-5 ve TEM'e bağlanacak
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde korkulan olmadı!
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İstanbul'da 6 ilçede elektrik kesilecek
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Eski Başbakanlık çalışanı sınırda yakalandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
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Yıldız Holding'ten komşuları için cami
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Alman devine bir ceza daha!
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Türkiye'den vazgeçmiyorlar
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Türkiye'ye Japon modeli! Yanlıştan dönülmeli
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Son çeyrek 9 aya bedel oldu
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Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı
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Binlerce kişi için 'af' yürürlükte! 6 ay içinde...
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ABD'li otomotiv şirketlerini Trump vurdu!
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17 yılın en ucuzu Türkiye'de!
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İmzalar atıldı! 2020'ye kadar Beşiktaş'ta!
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İlk antrenmanında Fenerbahçe'ye gözdağı verdi
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Dick Advocaat antrenmanda!
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Demirkol: 20 yıldır kimseden memnun olmadı!
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G.Saray'ın transfer döneminde harcadığı rakam!
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Volkan Şen ve Ozan'ın durumu belli oldu!
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Derbi öncesi Beşiktaş'ta 4 eksik
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Tarihi jest! F.Bahçe maçında Gökhan Gönül...
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Fenerbahçe'den 4 yıl sonra ilk!
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Yolda yürüken sakatlandı! 6 hafta yok
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ABD'de bir kent Trump'ı dava etti
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BM'den Trump'a vize çağrısı
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İtalya'dan Irak ordusuna destek!
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Netanyahu tweet attı, Rivlin özür diledi!
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Afganistan'da 6 polis Taliban'a katıldı
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İran iddiaları doğruladı!
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Rusya'dan kritik açıklama: 'Başladık'
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WikiLeaks'ten ırkçı lidere tehdit!
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Abbas ve Netanyahu bir araya geliyor!
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İsrail'in Batı Şeria işgali genişliyor
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Nusret taklidiyle patates pişiren asker güldürdü
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Netanyahu tweet attı, Rivlin özür diledi!
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İnternet fenomeni köpek
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Yok artık Çin! Dünya devlerini solladılar
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Acıkan tilkiler Ankara'nın göbeğine indi
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Köpeğini koyun diye tanıttı çünkü...
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Rüzgar vazosunu kırdı... 13 yıl sonra ceza geldi
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Dünyanın en yaşlısıydı! Hayatını kaybetti...
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Çift yüzlü inek görenleri şaşırttı!
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Bulgurun hiç bilmediğiniz mucizevi faydası
Kadın
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Dikkat! Bunlar karaciğer hastalığı belirtisi
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20 yıl boyunca antidepresan kullandı, bırakınca...
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Kanser hücrelerinin yayılması önlüyor!
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3 günde karaciğerinizi bununla temizlemeniz mümkün
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Bu peynirin fiyatı dudak uçuklatıyor!
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Kudret narı o kanseri yok ediyor!
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Kuru fasulyeyi yanlış pişiriyormuşuz!
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Birden çok dile maruz kalan bebek geç konuşabilir!
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Haftalardır herkes bunu konuşuyor! İşte zararları
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20 bin çekirdek ile portre çizdi
Siyaset
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Kılıçdaroğlu'dan referandum kararı
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MHP'de 6 atama birden!
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BBP'den referandum açıklaması!
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Alo Elif’in millete faturası ortaya çıktı
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Muhalif MHP'lilerden yeni hamle!
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Gündoğdu'dan CHP'ye anayasa eleştirisi
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Meral Akşener hayır platformu kurdu
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"Yazıcıoğlu, sivil bir siyaset anlayışını savundu"
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Karakoçan Belediyesine kayyum atandı
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CHP'nin yalanı dünyadaki örneklerini çürüttü
Emlak
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Demiryolu projeleri hız kesmeden devam ediyor
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700 yıllık darphane binası kaderine terk edildi
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Rusya'da inşaat sektörü geriledi
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Böyle arsaya böyle bina!
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2.5 milyarlık 'ev' bereketi
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Bu köy evi göz kamaştırıyor
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3 gündür banka önünde bekliyorlar
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Ev sahibi olmak isteyenlere dev kampanya!
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Dev proje 24 saat hizmet vermeye başladı
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TOKİ'nin İstanbul’daki dev arsası satılıyor
Otomobil
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TEST: Jeep Renegade 1.6 Mjet
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Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
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Quattro 8 milyon araca ulaştı
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Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
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Mercedes ile Uber ortak oldu
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İkinci elde fiyatlar ne kadar arttı?
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Land Rover 6 bin aracı geri çağırıyor
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ABD'li otomotiv şirketlerini Trump vurdu!
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İç mekanı parmak ısırtır! İşte özel Phantom 7
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Dedeyle torun çarpıştı! İşte sonuç