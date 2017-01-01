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Tepki çeken paylaşıma soruşturma
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CHP anayasa değişikliğini AYM'ye taşıyacak
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Fethi Sekin’in eşi konuştu: Vatan sağolsun
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AK Partili Elitaş: 20 CHP'li 'Evet' diyecek
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Erdoğan'ın kar fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı
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AB Bakanı Çelik'ten AB'ye tarihi ders
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Meteorolojiden 5 il için önemli uyarı
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Sıcak gelişme! Yarın 12:00'a kadar hepsi iptal
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Diyaliz yolunda korkunç kaza: 3 ölü
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Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti
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The One Awards ödülünü Medipol aldı
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O Türkiye'nin lideri! Çifte rekor kırdı
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Yükselmeye devam ediyor! Dolardan yeni rekor
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Operasyon başlıyor! Meğer otogaz yerine...
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Bağ-Kur'luya her ay 666 lira! Başvuru yok
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Moody's'e bir tepki de BDDK'dan
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Çalınan fındıklar için SMS'li uyarı
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Sterlin iki ayın dibini gördü
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Hamsi fiyatında büyük artış
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İstanbullular takside bu tuzağa dikkat edin!
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Arda Turan ve Fatih Terim kimlere oy verdi?
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PAOK, G.Saray'ı resmen açıkladı
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Karar verildi! Güneş 5 oyuncunun biletini kesti
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Karabükspor'a büyük şok! Yeni transfer...
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Trabzonspor resmen açıkladı! Sözleşmesi feshedildi
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Rodrigues sağlık kontrolünden geçti!
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Pique bu hareketiyle İspanya'da manşet oldu!
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Tuncay Şanlı'dan ortalığı karıştıran transfer!
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İdmanda korkutan an! Kanlar içinde kaldı
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City kesenin ağzını açtı! 50 milyon euro
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Filistinli anne: Oğlumun cesedini versinler
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Danimarka'da 6 kişi evde ölü bulundu
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15 yaşındaki Filistinli kıza 18 ay hapis cezası
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İsrail skandal projeyi hızlandırıyor
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Gazze'de elektrik protestosu
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Yolsuzlukla mücadele kurumunda yolsuzluk!
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Şeriat Mahkemesi 2 Türk hakkında karar verdi
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Trump'ın kabinesinde dikkat çeken isimler
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Ülke şokta! 15 asker intihar etti
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Benzin protestosunda kan aktı: 6 ölü
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THY bugün AHL'den 300 sefer yapacak
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Galatasaray'ın maçında skandal!
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ABD: Kampı basıp birçok militanı öldürdük!
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Dünyaca ünlü felsefeci hayatını kaybetti
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Yakınındayken bile kuş olduğu anlaşılamayan drone
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FETÖ'den şeytani yöntem! 15 Temmuz öncesi...
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Çin, hidrojenle çalışan hava aracını test etti
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İşte Dünyada 2016'nın en iyi 11'i
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İlk kez denendi! 450 Km menzile sahip!
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Diriliş Ertuğrul için karar verildi! O ülkede...
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İstanbul'un göbeğinde rekor kar
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Sürpriz açıklama: Beşiktaş'a dönebilirim
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Polisler ile vatandaşlar kartopu oynadı!
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Kentsel dönüşümü fırsata çevirdi, Koç bile şaşırdı
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Evinizdeki kötü enerjileri böyle tespit edin!
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Trabzonspor'da Fatih Tekke bombası!
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Bal ve limonu kaynatarak içerseniz...
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Bu köyde sigara içene kız vermiyorlar
Kadın
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Burkulma şiddetli değilse evde mutlaka bunu yapın!
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Tesettür giyimin gözdesi: Triko etekler
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Kışın cilt lekelerinizden kurtulun
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Kış aylarında bebekler nasıl giydirilmeli?
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Ayaklarınızın size söylemeye çalıştığı 9 şey!
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Günde sadece 1 avuç tüketmeniz yeterli!
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Ne rafadan ne de kayısı olsun! İşte olması gereken
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Soğuk havalarda yüz felcine dikkat
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Sinyal de kurtarmadı! Bu hata sık sık yapılıyor
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Meğer bu ilaçlar hiç işe yaramıyormuş!
Siyaset
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Erdoğan'ın kar fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı
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MHP'den "fire' sorusuna cevap
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Türkeş'ten AK Partililere 'fiili durum' uyarısı
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Başbakan'ın Irak ziyaretinde çantasında ne var?
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Şevki Yılmaz'dan iddialara cevap!
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Başbakan İzmir Valisinden bilgi aldı
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Korkutan açıklama: Ciddi istihbarat var
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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye
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MHP Atila Kaya'nın istifasını kabul etti
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Irak'la yeni dönem başlıyor!
Emlak
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TOKİ 76 arsayı satışa çıkardı
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TOKİ Sur'da tarih ile yeşili buluşturacak
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Dev ihale bu hafta yapılacak!
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700 gecekonduya tapu kararı
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Türkiye'nin en büyüğü ile 1.5 milyarlık tasarruf
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Atatürk Havalimanı için kademeli kapatma kararı
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36 bin konut bu yıl hazır
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ÖİB'den taşınmaz ihalesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
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Mizah konusu olmuştu! Bugün açılıyor
Otomobil
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Mercedes Benz GLA yenilendi! İşte 2017 hali...
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Türkiye'nin lideri çifte rekor kırdı!
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Cam buğulanması nasıl önlenir?
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Sinyal de kurtarmadı! Bu hata sık sık yapılıyor
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EPDK'dan LPG operasyonu
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Seat'ta indirim 4 bin lirayı aştı
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Dünya devinden şok açıklama!
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Zincir nasıl takılır?
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Araç tescil işlemlerinde yeni dönem!
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Karda araç nasıl kullanılır?