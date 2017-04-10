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Muradiye Belediye Başkanı tutuklandı
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Bahçeli'nin yol haritası belli oldu!
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Başbakan’dan ’duvar’ eleştirisi
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AK Partili vekil o fotoğrafa çok kızdı!
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Dikkat! İstanbul'da 10 ilçeye elektrik verilemeyecek
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Meral Akşener'den yeni hamle!
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Meteorolojiden 4 il için önemli uyarı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor!
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Almanya Başbakan'ı Merkel Türkiye'ye geliyor
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Halep kampanyasında yardımlar 145 milyona ulaştı
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Baklava ve tekstil devine kayyum atandı
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Büyükanne Projesi'nde sona gelindi
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Memur-Sen'den Anayasa Değişikliği Paketi'ne destek!
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Bakanlık harekete geçti! Bundan sonra zorunlu olacak
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Başdanışmandan 'Merkez Bankası' yorumu
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Ankara'da operasyon! Çok sayıda iş adamı gözaltında
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Satın alma gücü en yüksek ülkeler belli oldu
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Fitch'den küresel büyüme tahmini
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Zigana'nın ucu Ortadoğu'ya uzanıyor
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Altın düşüşe geçti! İşte çeyreğin fiyatı
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Karaman: Transfer yapmazsak çok çile çekeriz
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Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu!
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Derbiye saatler kala G.Saray'dan şok açıklama!
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Ergün Penbe'den 1,5 yıllık imza! İşte yeni takımı
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Amatör Lig ekibi acımadı! Kupada şok skor
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Şenol Güneş'ten net uyarı! 'Takımda istemiyorum'
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Caner'den eski eşine zehir zemberek sözler!
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Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
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İngilizler Enes Ünal'ı ünlü aktöre benzetti!
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Podolski'ye yeni teklif! G.Saray buna ne diyecek?
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Bir ülkeden daha Trump'a destek geldi
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Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine saldırılar!
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Darbeci Sisi'nin Mısır'ı şiddetin merkezi oldu
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Afganistan'da soğuk hava 27 çocuğu öldürdü
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''Çılgın Köpek'in'' ilk ziyareti Güney Kore'ye!
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Almanya'da "siyasilere hakaret" kararı!
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İsrail durmak bilmiyor! 9 Filistinli gözaltında
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İşgalci İsrail'e Avrupa'dan tepki!
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Brezilya'da ''sarıhumma'' alarmı!
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İtalya'da çığ altında kalan son kişiyede ulaşıldı!
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Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu!
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Emekli polisten '15 Temmuz' şiiri!
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100 bin bilgisayarı geri çağırıyor!
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Halk ihbar etti! Kurtarmak için seferber oldular
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Ünlü oyuncu gözaltına alındı
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Kansızlığın baş düşmanı:Rambutan
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Bebeğini denize atan cani anneden korkunç sözler!
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Tek dileği kızını bir kez daha görebilmek!
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Ünlü oyuncu gizlice İstanbul'a geldi
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Referanduma karşı çıkanlara tokat gibi cevap!
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli anlar
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İçeriğindeki sinarin maddesi sayesinde karaciğerinizin…
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Semih Terzi'nin eşi kendini böyle savundu!
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Adaçayı ve ıhlamuru yanlış içiyoruz
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Zico Süper lige geri dönüyor! İşte takımı...
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Penaltı kurtaran kaleciye sarılınca...
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TOKİ'den yeni proje! Binayı yık evini al
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İstanbul'da kimyasal madde paniği
Kadın
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Bütün gün tok tutuyor!
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Ihlamuru çok yanlış içiyoruz!
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5 bin yıldır kullanılıyor! Bakın ne işe yarıyor...
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Uzmanlar uyardı! Gençleri tehdit ediyor
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Bir tülbentin içine koyup duş başlığına asın ve...
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Diş fırçanızı bu durumdan sonra mutlaka değiştirin
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Banyo aynasına kalıp sabun sürün
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Sakız yuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?
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Grip olan anne bebeğini emzirebilir mi?
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Gece öksürüğünden kurtulmanın formülü
Siyaset
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AK Partili vekil o fotoğrafa çok kızdı!
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AK Partili vekilin aracı kaza yaptı
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Şalvarlı başkandan püskevitli "evet" kampanyası
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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Özhaseki'den 'MHP ile hükümet' iddiasına yanıt
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Saadet Partisi'nden referandum kararı!
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HDP'li vekil hakkında zorla getirme kararı
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Kılıçdaroğlu'ndan 'hayır çıkarsa' açıklaması!
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Kılıçdaroğlu: Bu anayasa İslam'a aykırı
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İtalya’da Bilal Erdoğan soruşturması kapandı
Emlak
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Markalı konutta ikinci tarihi kampanya
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Avrasya Tüneli bölgedeki emlak fiyatlarını artırdı
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Bakan müjdeyi verdi! Hatlar uzuyor
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İnşaat sektörü güven endeksi azaldı
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Erdoğan'ın hayalim dediği şehir hastanesi açılıyor
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Dev projeye 4 teklif geldi!
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Zigana'nın ucu Ortadoğu'ya uzanıyor
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Avrasya Tüneli 24 saat hizmete başlıyor
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Birbirinden ilginç metro istasyonları
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TOKİ: Binayı yık evini al
Otomobil
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Türkiye Avrupa'da 6. oldu
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Otomobildeki 'gizli anahtar' için yeni karar
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Ve beklenen açıklama geldi! İndirim yapıldı
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Lamborghini'den yeni video! İşte Aventador S
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Otomotiv sektörünün yıldızı belli oldu
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O modelde indirim 10 bin lirayı aştı!
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Taksiciler yeni sisteme karşı çıktı
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Yerli otoda bir değil dört babayiğit olacak
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Lexus'tan Ankara çıkarması
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İçinde adeta bir ev saklıyor! Fiyatı ise...